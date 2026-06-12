Cantabria registró 741 incendios hasta mayo que quemaron 15.725 hectáreas

LEER MÁS Suben las temperaturas en Cantabria: el fin de semana superarán los 30ºC

Cantabria ha registrado 741 incendios forestales que han afectado a 15.725 hectáreas en los cinco primeros meses del año, según el avance provisional de 2026 con datos hasta el 31 de mayo. Son cifras que están "muy por encima" del promedio 2015-2024, que arrojan una media de 698 fuegos anuales y una superficie quemada de 10.513 hectáreas.

Han sido avanzadas este viernes por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, al término de la Mesa del Fuego, en declaraciones a los medios en las que ha indicado que la comarca Pisueña-Miera ha sido la más afectada, seguida de la de Saja y Soba.

Además, ante la previsión de temperaturas muy altas este sábado y domingo, ha adelantado que se va a activar el aviso y dispositivo contra incendios en toda la costa cántabra y en Liébana.

"Aunque ahora mismo nos encontramos en una época de bajo riesgo, las condiciones meteorológicas para este fin de semana apuntan a temperaturas muy elevadas y a previsión de tormentas", ha indicado la también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación, para explicar que por ello a partir de las siete de la mañana de este sábado, 13 de junio, se activará el nivel de prevención y extinción de incendios.

Al margen de estas previsiones y del balance provisional de fuegos en lo que va de año, Susinos ha señalado que en 2025 se contabilizaron 768 incendios en la región --tres provocados por rayos y el resto intencionados--. Son 212 más que en 2024 y con ellos ardieron casi 9.000 hectáreas (8.698, que son unas 1.500 menos respecto a las 10.239 del ejercicio anterior).