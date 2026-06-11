Previsión de la AEMET

Suben las temperaturas en Cantabria: el fin de semana superarán los 30ºC

Subidas de hasta cinco grados centígrados respecto a los registros este pasado miércoles

Europa Press | Alicia Real

Santander |

ARCHIVO - Día de calor en Santander con un termómetro marcando 30 grados
ARCHIVO - Día de calor en Santander con un termómetro marcando 30 grados | Europa Press

Cantabria espera un ascenso notable en la temperaturas máximas desde este jueves, 11 de junio, cuando se esperan variaciones positivas de hasta cinco grados centígrados respecto a los registros este miércoles, destacando la comarca de Liébana, donde se pronostican 25 grados.

Esta tendencia seguirá al alza durante el resto del fin de semana, ya que este viernes 12 se superarán los 25ºC de forma generalizada en toda la región.

De cara al sábado 13 se prevén máximas que sobrepasarán los 30 grados en los valles del interior, según ha explicado en sus redes sociales la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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