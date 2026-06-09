Ana Fernández Laviada, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

La profesora Ana Fernández Laviada lleva más de treinta años impartiendo docencia, especializándose en Contabilidad Financiera. Fernández Laviada preside el Observatorio del Emprendimiento de España y cree que la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta clave para el avance de la Economía.

"Tenemos que aprender a integrarlo y sacarle el máximo partido" para conseguir "manejarlo en el día a día". Fernández Laviada cree que "hay que quitar miedos", porque "la IA no va ser nuestro enemigo sino un aliado". La profesora reconoce que "van a desaparecer muchos puestos de trabajo y tal y como los conocemos ahora, pero aparecerán otros nuevos".

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 2.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.