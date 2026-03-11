Datos de la Organización Médica Colegial

Cantabria registró en 2025 nueve agresiones a médicos, ninguna de ellas física

Un 67% consistieron en insultos o vejaciones y un 33% fueron amenazas y coacciones

Europa Press

Santander |

Agresiones médicos en Cantabria
Agresiones médicos en Cantabria | Guardia Civil Cantabria

Cantabria registró en 2025 nueve agresiones a médicos, una menos que el año anterior y ninguna de ellas físicas ya que consistieron en insultos o vejaciones (67 por ciento) y amenazas y coacciones (33%), según datos de la Organización Médica Colegial (OMC).

De estas agresiones a personal médico, ocho fueron contra mujeres y la restante fue a un hombre. De las víctimas, más de la mitad tienen entre 46 y 55 años, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

Y en cuanto al perfil del agresor, la mayoría son mujeres y pacientes aunque también hay un 22% de acompañantes. En gran parte se produjeron en un hospital, aunque hubo también un 33% en Atención Primaria.

Casi el 80% de las agresiones fueron por causas asistenciales, casi todas por discrepancias con la atención médica y algunas por informes no acordes a sus exigencias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer