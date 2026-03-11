Cantabria registró en 2025 nueve agresiones a médicos, ninguna de ellas física

Cantabria registró en 2025 nueve agresiones a médicos, una menos que el año anterior y ninguna de ellas físicas ya que consistieron en insultos o vejaciones (67 por ciento) y amenazas y coacciones (33%), según datos de la Organización Médica Colegial (OMC).

De estas agresiones a personal médico, ocho fueron contra mujeres y la restante fue a un hombre. De las víctimas, más de la mitad tienen entre 46 y 55 años, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

Y en cuanto al perfil del agresor, la mayoría son mujeres y pacientes aunque también hay un 22% de acompañantes. En gran parte se produjeron en un hospital, aunque hubo también un 33% en Atención Primaria.

Casi el 80% de las agresiones fueron por causas asistenciales, casi todas por discrepancias con la atención médica y algunas por informes no acordes a sus exigencias.