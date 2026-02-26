Cantabria mantiene 21 incendios forestales, 7 siguen activos y 14 están controlados

Cantabria mantiene a esta hora activos 7 incendios forestales, de los 37 que se provocaron en el día de ayer. Los servicios de extinción tienen controlados 14.

En cuanto a los focos activos, “siguen ardiendo en los municipios de Ruesga, Villacarriedo, Bárcena de Pie de Concha, Vega de Pas, Saro, Arenas de Iguña y Molledo”, según el director general de Montes, Ángel Serdio.

“La notable mejoría en las condiciones meteorológicas ha echado una mano para que el extraordinario trabajo del operativo de extinción de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Rural haya sido mucho más efectivo durante la pasada madrugada”, según Serdio.

A pesar de esta mejoría en lo meteorológico, los índices de riesgo continúan mostrando valores medios y altos en toda la comunidad autónoma y la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo la totalidad del dispositivo de lucha y extinción contra incendios forestales.