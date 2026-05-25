Desde las 14.00 a las 20.00 horas

Cantabria estará este lunes en aviso amarillo por calor

Toda Cantabria, a excepción del sur, estará en aviso por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados centígrados

Europa Press | Alicia Real

Santander |

ARCHIVO - Día de calor en Santander con un termómetro marcando 30 grados
ARCHIVO - Día de calor en Santander con un termómetro marcando 30 grados | Europa Press

Toda Cantabria, a excepción del sur, estará este lunes, 25 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados centígrados.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en Liébana, el litoral, el centro y el valle de Villaverde desde las 14.00 a las 20.00 horas, cuando se espera que el mercurio de los termómetros llegue a ese valor.

En el caso de la comarca lebaniega, el aviso se refiere a zonas bajas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer