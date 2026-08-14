Cantabria espera 152.000 desplazamientos en el dispositivo especial de tráfico del 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy viernes 14 a las 15 horas una nueva Operación Especial con motivo de la festividad del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 16.

Como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de muchas fiestas patronales, por ejemplo las de Torrelavega, por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.

152.000 desplazamientos en Cantabria

De los más de 5,6 millones de desplazamientos de largo recorrido que se van a producir estos días, 152.000 se realizarán en carreteras de Cantabria. A lo largo de estos días se espera que la mayor presencia de vehículos se produzca en las zonas turísticas, accesos a playas y entornos de montaña.

Los puntos con mayor intensidad de tráfico serán en los accesos a Cantabria desde la Meseta por la A-67, así como en la zona oriental de la A-8, limítrofe con el País Vasco.

Los momentos de mayor presencia de vehículos se producirán la tarde de hoy viernes 14 de agosto, la mañana del sábado 15 de agosto y, de igual manera, también se espera tráfico intenso a lo largo de todo el domingo 16 de agosto, coincidiendo con la finalización del puente y el regreso de vehículos a sus lugares de origen.

Para el desarrollo de esta operación especial, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará en Cantabria hasta 180 agentes, que contarán con la colaboración de la policía local de los principales municipios. En esta ocasión, también se sumará la presencia en la región de un helicóptero de la DGT. Igualmente colaborarán en el dispositivo el personal del Centro de Gestión de Tráfico Noroeste-Cantábrico, personal de mantenimiento de carreteras y servicios de emergencia.

Previsiones de circulación en Cantabria

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que, ya desde primeras horas de la tarde de hoy viernes, principalmente entre las 16 y las 23 horas, se producirán intensidades elevadas y retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa acceso al litoral y zonas de segunda residencia, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

Por último, el domingo 16 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido en carreteras que comunican poblaciones del litoral, como en los accesos a zonas de playas y, ya por la tarde, especialmente de 18 a 23 horas, comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso pudiendo presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa, descanso y segundas residencias hacia los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Por todo ello, Tráfico recomienda siempre planificar con antelación el viaje por la mejor ruta y evitando, en la medida de lo posible, evitar las horas más conflictivas.

Información de la DGT

Como es habitual, en la cuenta de X @DGTes, en los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.