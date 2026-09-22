Cantabria bajará los impuestos en las cuentas de 2027

El Gobierno de Cantabria continuará su política de bajada fiscal en los presupuestos de 2027, los cuartos y últimos de una legislatura en la que el PP ha reducido "todos" los tipos y "a todos" los ciudadanos; en concreto, 35 bajadas de impuestos que han generado a cerca de 259.000 ciudadanos un ahorro de 100 millones de euros, que solo en el IRPF es "seis veces superior a una simple deflactación".

Por eso, en las cuentas del próximo ejercicio --que cuentan con un techo de gasto de 3.702 millones de euros, 285 más que las de este 2026-- el Ejecutivo del PP hará "esfuerzos muy especialmente" en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para "aliviar" la situación de las familias, trabajadores y empresas de la región, y sin descartar "ninguna herramienta", incluida la deflactación.

Continuará esa senda porque "es de justicia" y porque constituye una "herramienta de competitividad" para que la comunidad autónoma "siga creciendo y avanzando", ha defendido su presidenta y líder de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, este lunes en el Pleno del Parlamento, el primero del nuevo periodo de sesiones.

Por la tarde, la jefa del Gobierno ha respondido a preguntas de los tres grupos de la oposición relacionadas con el gasto y la calidad de vida de los cántabros (PRC), los efectos de la rebaja fiscal (PSOE) y la inflación (Vox).

En la cuestión planteada por los regionalistas --que hasta ahora han apoyado las proyectos presupuestarios del PP, en minoría parlamentaria-- también ha salido a relucir, como en todas las demás, la política fiscal, y Buruaga ha replicado a la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, que "no hace falta que me convenza de nada ni que me proponga nada", sino que "hace falta que vote lo que yo le traiga" a la Cámara, ha expresado la presidenta para referirse al respaldo de las nuevas cuentas.

Y al portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias, le ha reprochado que desde la llegada del PSOE al Gobierno central la inflación acumulada es del "27 por ciento" mientras que el poder adquisitivo de los españoles "apenas ha subido en 1%" y todo ello -ha apuntado la 'popular'- sin que desde La Moncloa hagan "nada para contrarrestar el precio" de los alimentos o de la luz, ha citado.

"Cómo es posible que los socialistas digan que los trabajadores cántabros viven en un infierno fiscal cuando nosotros hemos bajado 35 veces los impuestos y cuando Pedro Sánchez los ha subido más de 140 veces, que se dice pronto", le ha preguntado.

Buruaga, que se ha definido como "defensora" y "practicante" de la rebaja fiscal, ha afirmado que "nunca nadie había bajado tanto los impuestos", en esta comunidad autónoma. "No hay nadie más sensible a la realidad de los cántabros" que ella, ha asegurado, para referirse a la elevada inflación -en agosto la región lideró la subida del IPC con un repunte del 5,1% por el encarecimiento de transportes, restaurantes y alojamientos y vivienda--.

A su juicio, esa sensibilidad se demuestra con las bajadas en todos los impuestos sobre los que el Ejecutivo autonómico tiene competencia, algo que en su opinión "no ha podido ser más beneficiosa para los cántabros" y para las arcas públicas, que han incrementado la recaudación en los dos primeros años un 17,5%, es decir, cerca de 300 millones de euros.

Además, gracias a esa reforma fiscal, su Gobierno "puede destinar hoy 379 millones de euros más" a servicios públicos como sanidad, educación o protección social que en 2023, cuando el PP relevó al PRC-PSOE, coalición a la que la 'popular' ha afeado su "falta de acción" en un contexto en 2022 de "la mayor inflación del siglo".

"Ha generado más competitividad, más dinamismo económico y más empleo. Nos ha permitido batir récord de recaudación con un menor esfuerzo de los ciudadanos y, por tanto, obtener más ingresos para seguir transformando nuestro modelo productivo y fortaleciendo nuestros servicios públicos esenciales", ha resumido la presidenta del Gobierno sobre su política fiscal.

Segundo IRPF más bajo

Según ha abundado, Cantabria ha pasado de ser la tercera comunidad con el IRPF más alto de España a ser la segunda con el tipo más bajo --"Cantabria recauda más mientras todos los cántabros pagamos menos", ha enfatizado-- y ha destacado que 232.800 cántabros declarantes del IRPF en 2025 se han ahorrado 57 millones de euros por la rebaja de la tarifa autonómica.

Además, 18.733 habitantes de la región se han beneficiado de las nuevas deducciones autonómicas dirigidas al alquiler de vivienda para jóvenes, a las ayudas por nacimiento de hijo, gastos de guardería, educación y ayuda doméstica, con un ahorro de 3.4 millones.

También, ha detallado los beneficios que ha traído la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, que ha permitido a 16.457 cántabros pagar menos, con un ahorro total en 2025 de 13 millones de euros, y se ha referido especialmente a los 5.353 menores de 35 años, personas con discapacidad o residentes en municipios en riesgo de despoblamiento, que se han ahorrado 6 millones en la compra de su vivienda habitual.

En paralelo, y además del incremento de la recaudación y de la inversión en servicios públicos, Buruaga ha valorado que las cuentas regionales se han realizado "sin déficit y reduciendo deuda como nadie", que ha pasado del 22% al 16% en 2026.

En este sentido, ha explicado que ella y sus consejeros están haciendo "·todo lo que las competencias autonómicas permiten para mitigar el efecto de la inflación en las familias y empresas", punto en el que ha precisado que la capacidad de influencia de una comunidad autónoma sobre la subida de precios es "ínfima".

Pese a ello, ha defendido que el Gobierno ha actuado "desde el primer minuto de la legislatura", aumentado "sin precedentes" la oferta de vivienda pública, facilitando la gestión de suelo, mejorando las ayudas y habilitando nuevas; invirtiendo "como nunca" en infraestructuras, obra pública y logística; impulsando la simplificación administrativa "para reducir burocracia y favorecer la competitividad y la atracción de empresas"; multiplicando por tres la inversión en digitalización e innovación para ganar en productividad, y reduciendo los impuestos, como prevé hacer en las cuentas de 2027.