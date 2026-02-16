Cantabria, en aviso por costeros y lluvia

Cantabria está este lunes, 16 de febrero, en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos y por lluvia, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la alerta por oleaje estará activada en el litoral desde las 15.00 a las 18.00 horas del martes. Se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 metros.

Esta franja está igualmente en aviso por una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 24 horas hasta la medianoche.

Mientras, por la misma alerta, se encuentra en aviso el centro y el valle de Villaverde, donde se prevé una precipitación acumulada de 60 mm en 12 horas hasta las 3.00 horas de la madrugada del martes. Estas acumulaciones se darán principalmente en la mitad oriental de la zona de aviso.