Alertas amarillas en Cantabria

Cantabria, en aviso amarillo por nieve

La AEMET en Cantabria también activa el aviso amarillo por oleaje

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Alto Campoo
Alto Campoo | Twitter Alto Campoo

Cantabria continuará este lunes, 22 de diciembre, en aviso amarillo por nieve y oleaje, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, este nivel de alerta por nieve estará activado desde las 12.00 horas hasta la medianoche en Liébana, el centro y valle de Villaverde, cuando se esperan acumulaciones de 5 y 4 centímetros en 24 horas, respectivamente. Los espesores estarán por encima de 900 metros, aunque la cota se situará a 700.

Y en el litoral, el aviso será por mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros que estará vigente entre las 11.00 y las 18.00 horas.

En Alto Campoo, pendientes del tiempo

En la Estación de Esquí de Alto Campoo están pendientes, desde este fin de semana, de la previsión del tiempo. "Cañones a tope y esperando más nieve para poder abrir en cuanto haya espesor suficiente", según explican en sus perfiles de las redes sociales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer