Cantabria, en aviso amarillo por nieve

Cantabria continuará este lunes, 22 de diciembre, en aviso amarillo por nieve y oleaje, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, este nivel de alerta por nieve estará activado desde las 12.00 horas hasta la medianoche en Liébana, el centro y valle de Villaverde, cuando se esperan acumulaciones de 5 y 4 centímetros en 24 horas, respectivamente. Los espesores estarán por encima de 900 metros, aunque la cota se situará a 700.

Y en el litoral, el aviso será por mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros que estará vigente entre las 11.00 y las 18.00 horas.

En Alto Campoo, pendientes del tiempo

En la Estación de Esquí de Alto Campoo están pendientes, desde este fin de semana, de la previsión del tiempo. "Cañones a tope y esperando más nieve para poder abrir en cuanto haya espesor suficiente", según explican en sus perfiles de las redes sociales.