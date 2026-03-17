Cantabria activará mañana el nivel 2 de alerta por riesgo de incendios forestales

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, activará mañana, a partir de las 07:00 horas, el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

Se ha tomado la tal decisión ante las previsiones meteorológicas de viento sur moderado, con rachas fuertes en el interior que podrían superar los 40 kilómetros por hora, descenso de la humedad relativa y ausencia de precipitaciones, y ante los índices declarados como alto o muy alto por la AEMET en las 13 comarcas para los próximos días.

Colaboración y precaución

Desde el Gobierno se ha solicitado colaboración y precaución a la ciudadanía, haciendo un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, y Alimentación o con la Guardia Civil.

El Gobierno insiste en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural de nuestra región.