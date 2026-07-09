La calzada derecha de la A-67 en sentido Santander se corta al tráfico hasta final de mes en la zona de Reinosa

LEER MÁS Transportes renovará desde verano el firme de la A-67 entre Reinosa y el límite provincial con Palencia

El ministerio de Transportes avanza en la rehabilitación del firme de la A-67 a su paso por Reinosa, en Cantabria, que va a llevar a cabo por 9,45 millones de euros. Se trata de unas obras de rehabilitación del firme en la autovía A-67, entre los kilómetros 117,15 y 135,9.

Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde hoy jueves 9 de julio se producirá el corte de la calzada derecha (sentido Santander) de la autovía A-67, entre los kilómetros 134,8 y 137,8, donde se van a realizar los trabajos (fresado y reposición).

Para garantizar la fluidez del tráfico durante la afectación, los vehículos serán desviados, a través de los pasos de mediana habilitados, a la calzada izquierda. Además, se han ampliado los pasos de mediana hasta 80 metros para mejorar el paso de los transportes especiales. Las afectaciones al tráfico durarán previsiblemente hasta finales de julio.