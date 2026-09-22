El Ayuntamiento de Santander prevé resolver hoy la incidencia informática en la Casa Consistorial y La Paz

El Ayuntamiento de Santander prevé resolver hoy la incidencia informática que se produjo el lunes por la mañana y que ha afectado a los equipos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, mientras que el resto de dependencias municipales mantuvieron su funcionamiento habitual.

Los servicios municipales de Informática han centrado sus esfuerzos en resolver la avería y en la recuperación completa de los sistemas, que se prevé que puedan quedar restablecidos a lo largo de la jornada de este martes.

La incidencia se ha producido en uno de los equipos de la infraestructura de red municipal, denominado switch S4, cuya sustitución ya estaba prevista dentro del proceso de renovación tecnológica del Ayuntamiento, y ha afectado exclusivamente a los equipos informáticos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, sin repercusión en los ordenadores y sistemas del resto de edificios municipales, ni en el teletrabajo.

Tampoco ha afectado al funcionamiento de la Sede Electrónica, que ha permanecido operativa durante la jornada del lunes.

No obstante, y con el objetivo de ofrecer las máximas garantías y evitar cualquier posible perjuicio, la Alcaldía ha acordado ampliar en dos días hábiles los plazos de los procedimientos administrativos municipales que vencían este lunes, 21 de septiembre.