Aagesen sobre El Bocal: "Un accidente que nunca debió ocurrir”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que será la jueza quien dirimirá las responsabilidades de la tragedia de la pasarela de El Bocal en Santander, donde murieron seis jóvenes.

Aagesen mantiene que se trata de “un accidente que nunca debió ocurrir, eso está clarísimo”. Palabras de la ministra durante unos desayunos de Europa Press en Madrid, donde ha explicado que “lo que estamos todos impulsando es que se sepa qué ocurrió, por qué ocurrió y que no vuelva a ocurrir”.

“Nosotros lo que estamos haciendo es dar toda la información desde el inicio del proyecto que data de hace muchos años”, según la vicepresidenta tercera, y “vamos a estar siempre dando toda la información que sea precisa”.

Respecto a las responsabilidades, Aagesen sostiene que “hay un procedimiento judicial, hay una jueza que es la que instruye el caso y es ella la que dirimirá quién tiene o no esa responsabilidad”.