El Cormorán es tercero por la cola del grupo y el Aranda, penúltimo. Ambos miden fuerzas el domingo a las 12 en San Román. Hay diferencia de puntos, pero los cántabros quieren cerrar el año con buen sabor de boca. Analizamos la previa del partido con Santos García-Moris, jugador de los cántabros.

El apertura mallorquín ha vuelto a Santander -jugó en Independiente- y cree que el Cormorán "está evolucionando bien, hay muchos jugadores nuevos y un nuevo técnico -Simon Hafoka- con otro método que nos gusta mucho, pero esto requiere un tiempo". Ante el Beleneo, el gran favorito del grupo, dice que "dimos buena imagen, pero nos condenaron los errores propios".