Una edición en recuerdo de Federico Cobo

La quinta edición del Concurso de Salto Internacional CSI2* Heras Cantabria Infinita, uno de los principales eventos ecuestres del norte de España, se celebrará del 26 al 28 de junio en las instalaciones del centro hípico Heras Horses & Events. Reunirá a más de un centenar de jinetes y amazonas de primer nivel provenientes de 14 países y a más de 200 caballos que saldrán a pista diariamente. Durante las tres jornadas se repartirán 80.000 euros en premios, destacando las dos pruebas puntuables para el ranking internacional de la Federación Ecuestre Internacional y el Gran Premio Cantabria Infinita, que se disputará el domingo, 28 de junio, y coronará al vencedor absoluto del concurso.

"Dicen que hacen falta cinco ediciones para consolidar un evento, así que estamos asentados y orgullosos de ellos. Recogimos en 2022 el testigo del concurso de La Magdalena y hemos ido creciendo poco a poco", explica Noé Pérez.

Será una edición muy especial debido al fallecimiento de Federico Cobo, alma mater de la instalación y del concurso. "Todo esto fue gracias a su visión. Falleció el pasado mes de diciembre y todo fue gracias a él. Este centro hípico no tiene comparativa a los demás y dan un salto de calidad con espacios abiertos, restauración... Es un evento deportivo y social", explica. Su nieta es una de las mejores amazonas del país.

El concurso ha ido creciendo exponencialmente año tras año y en esta edición se añadirán aspectos culturales y de ocio al evento. Habrá un mercadillo de productos locales, música en directo al final de cada jornada y oferta gastronómica a disposición de los asistentes. Igualmente, la organización colaborará con el programa Mujer Global, impulsado por la Fundación Real Racing Club y orientado a la igualdad de oportunidades. También ha animado a asistir al espectáculo Jump & Drive, el sábado a partir de las siete de la tarde, uno de los momentos más esperados del concurso, ha comentado, que combina salto ecuestre con conducción acrobática el sábado por la tarde. "Es una manera de acercarnos a un público no tan de la hípica", apunta Noé.

El Concurso de Salto Internacional CSI2* Heras Cantabria Infinita volverá a situar a Cantabria en el centro de la actualidad hípica nacional e internacional, consolidando su papel como referente en el calendario europeo de competiciones ecuestres. La entrada será gratuita durante las tres jornadas. acional e internacional, consolidando su papel como referente en el calendario europeo de competiciones ecuestres. La entrada será gratuita durante las tres jornadas y hay competición desde la mañana a la tarde con un concierto de cierre de día.