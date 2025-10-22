Bachi: "El Cormorán trabaja bien y por eso llegan los resultados"

No lleva muy bien el haber colgado las botas, pero Bachi aporta ahora su experiencia al Cormorán Rugby Club y sigue ligado al equipo. Siempre es duro retirarse después de tanto tiempo dentro del terreno de juego. "Ahora toca estudiar y ver los partidos desde otro punto... Y se ve muy diferente. Sufro más ahora, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Lo estoy disfrutando, aunque ahora se trabaja más. antes era solamente llegar y entrenar. Estoy contento. Es otra etapa diferente", cuenta.

El Cormorán ganó en Oviedo y al Aranda en San Román, 46 a 10. "Tenemos un equipo en construcción con un plan de juego diferente, así que se está engrasando todo. Creo que los jugadores lo han cogido bien y estamos muy contentos. Además, los resultados están acompañando. Se está trabajando bien y cuando eso ocurre, suelen llegar los buenos resultado ", indica. Bachi es optimista, pero tampoco cree que se deba pensar en el ascenso: "No sé si se puede soñar con algo más. La experiencia en esta categoría nos dice que hay que hay que ir poco a poco. Todos los equipos saben jugar y se refuerzan. El resultado ante Aranda parece abultado, pero en la primera parte íbamos más ajustados... Todos los partidos son complicados, así que hay que ir partido a partido como dice el tópico. La ilusión es que los jugadores están dando el callo. Los resultados suelen llegar si trabajas bien, pero hay que ser cautos. Es una categoría muy dura". El convenio con el Besaya y la vuelta de algunos jugadores con experiencia en la élite han mejorado mucho el nivel de los entrenamientos y también "permite crecer a los jugadores emergentes".

El Getxo, que venció esta jornada 126-7 al Real Oviedo es el gran coco del grupo y parece por encima del resto. En pretemporada el Cormorán perdió ante ellos. "Tengo allí amigos y ellos tienen un proyecto muy sólido para intentar ascender. Es uno de los clubes míticos de la categoría y buscan volver a la élite. Están en otro punto, con muchos fichajes y esa idea del ascenso", analiza Bachi. Junto al Universitario de Bilbao y el Cormorán son el trío de cabeza en la clasificación y favoritos a estar arriba. A los bilbaínos, el Cormorán les ganó en el primer encuentro de pretemporada. Serán el próximo rival en San Román. "El entrenador es José García, que tiene aquí muchos amigos y que ha dejado Burgos tras cinco temporadas. Es un rival a tener en cuenta, que lleva tres o cuatro temporadas arriba buscando el ascenso", señala.

Pero antes de recibir a los bilbaínos, este sábado a las 15:30 el Cormorán juega en Pamplona ante La Única. Bachi considera que "nos darán mucha guerra y será un partido parejo, pero nuestro equipo está muy bien. Será el típico duelo igualado y trabado, que se decida al final. Creo que el Cormorán está muy sólido y podemos ganar".