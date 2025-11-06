Manolo Chinchón: "Este año no creo que se nos escape"

Manolo Chinchón no se pierde un partido de Racing y tampoco falla a su cita de regresar a Cantabria al menos una vez al año. "Antes que ver una película, me pongo un partido y veo muchos a diario porque me gusta el fútbol", explica. Al Racing de este año le ve bien: "Igual que el año pasado, pero esto es cuestión de rachas y hay mucha igualdad en la categoría. Creo que este año no se nos escapa", argumenta.

El defensa onubense habla del fútbol de su época y del actual, de los jugadores de escuela y los de barrio, de marcajes y de tirarse para engañar al árbitro, algo que no entiende. Con su habitual alegría comenta que los centrales actuales del Racing son extraordinarios y que le sacan todos muchos centímetros.

Siempre está feliz de regresar a su segunda tierra, aunque reconoce que cuando viene una semana apenas le da tiempo a nada. Sobre la afición del Racing le llama la atención que todavía le reconozcan y "la gente joven que va ahora al estadio que lleva en volandas al equipo".