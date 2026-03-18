'Therese' suspende clases en Canarias

La actividad lectiva presencial quedará suspendida este jueves en los centros educativos de todas las islas de la provincia occidental, así como en La Graciosa, debido al paso de la borrasca ‘Therese’. Durante esa jornada, la enseñanza se desarrollará de forma telemática.

En el caso de Gran Canaria, el cambio a modalidad online se aplicará a partir de la tarde-noche. Asimismo, esta medida se extenderá a todo el archipiélago durante la jornada completa del viernes 20 de marzo, según ha comunicado este miércoles la Consejería de Educación.

La decisión responde a las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, con el objetivo de evitar desplazamientos que puedan suponer un riesgo para la población, especialmente para la comunidad educativa, ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas en los próximos días.

Desde la Consejería también se aclara que esta disposición afecta igualmente al personal no docente, incluyendo administración y servicios. Por último, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Consejería y del Gobierno de Canarias ante posibles actualizaciones.