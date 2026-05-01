El Tenerife vuelve a Segunda División

El Tenerife vuelve a Segunda antes de empezar su partido. Con el Heliodoro puesto en pie a tres cuartos de hora de comenzar el choque ante el Barakaldo, cantando el himno del equipo, celebró el CD Tenerife su regreso al fútbol profesional tras conocerse por megafonía la derrota 0-1 del Celta Fortuna ante Osasuna Promesas.

El tanto logrado por Pedroarena a los 81 miuntos del partido para el filial navarro fue celebrado en el recinto capitalino como propio y, a la conclusión del partido, el júbilo estalló incluso antes de que los jugadores saltaran al terreno de juego ni siquiera a calentar.

El Celta Fortuna debía ganar para forzar a los de Cervera a ganar a un Barakaldo que fue superior a los tinerfeños en el choque de la primera vuelta.