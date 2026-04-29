El Hospital Quirónsalud Tenerife supera el medio centenar de intervenciones con el robot ROSA en su primer año y refuerza su equipo de traumatología

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha realizado ya más de medio centenar de cirugías de rodilla asistidas por el robot quirúrgico ROSA durante su primer año de funcionamiento. Con este balance, el centro consolida su compromiso con la incorporación de tecnología avanzada al ámbito de la traumatología y, en especial, al tratamiento quirúrgico de la patología de rodilla.

En paralelo a este primer aniversario, el hospital ha ampliado su Servicio de Traumatología con la incorporación de los doctores Iván Chávez, Ramón Moreno y Alejandro García Londoño, especialistas en cirugía de rodilla. Su llegada permite reforzar la capacidad asistencial del centro y seguir impulsando el desarrollo de técnicas quirúrgicas de última generación en prótesis de rodilla en Tenerife.

Pioneros en cirugía robótica de rodilla

La implantación del robot ROSA, el primero de estas características en la isla, supuso un avance relevante para la cirugía de rodilla en Tenerife. El equipo liderado por el doctor Antonio Galván, especialista en traumatología robótica del Hospital Quirónsalud Tenerife, ha sido clave en la puesta en marcha de esta tecnología, orientada a mejorar la precisión de las intervenciones y a personalizar cada procedimiento según las necesidades del paciente.

Según explica el doctor Galván, “ROSA nos proporciona una mayor precisión, una mejor personalización de cada caso y una alineación excelente de los componentes de la prótesis de rodilla”. El sistema incorpora navegación en tres dimensiones y ofrece datos en tiempo real sobre la estabilidad articular, lo que facilita una planificación más ajustada de la cirugía, así como una selección más precisa de los implantes.

“El robot no solo nos ayuda a decidir, sino también a ejecutar con exactitud lo planificado”, añade el especialista. Esta capacidad de trasladar la planificación al acto quirúrgico resulta especialmente importante en la colocación de prótesis de rodilla, ya que contribuye a mejorar la estabilidad, favorecer una evolución postoperatoria más satisfactoria y prolongar la durabilidad del implante.

Otra de las ventajas de esta tecnología es que permite realizar procedimientos menos agresivos para los tejidos, lo que puede ayudar a reducir el impacto quirúrgico y facilitar una recuperación más rápida. Tal y como señala el doctor Galván, “se puede aplicar a todo tipo de pacientes, siendo especialmente útil en casos complejos, donde aporta mayor seguridad en la toma de decisiones”.

La combinación de cirugía robótica y prótesis de rodilla de última generación refuerza el posicionamiento del Hospital Quirónsalud Tenerife como centro pionero en este tipo de intervenciones en la isla, consolidando una nueva forma de abordar la cirugía de rodilla con mayor precisión, planificación y seguridad.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud cuenta actualmente en Canarias con tres hospitales situados en Tenerife, Costa Adeje y La Orotava. A ellos se suman nueve centros médicos distribuidos por distintos puntos de la isla: Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y Tejina