Por Roman Pérez González

En el recién celebrado Día del Libro, el grupo al que doy clase en 4º de la ESO interpretó la canción ‘Cantares’ de Joan Manuel Serrat en el que fusiona los versos de Antonio Machado con su homenaje al poeta. Vida y obra en unos versos que de tan perfectos parecen haber nacido de una misma mano, en una misma época.

Cuando dice “Caminante no hay camino, se hace camino al andar” también sin saberlo, además de asentar esos versos en el imaginario colectivo, en el acervo popular, también, y esa es la magia de la literatura, puede estar hablando de la Segunda División española, de la temporada 2025–2026, de la Unión Deportiva porque precisamente el equipo va andando, caminando, haciéndonos creer o dudar o ambas mientras va avanzando, creando su propia historia, su propio sendero.

Ganó la UD y volvió a la quinta plaza, en el trayecto hubo dos perlas de Kirian, sobre todo la primera y mucha senda que no se ha de volver a pisar porque el equipo sigue dejando muchos minutos de intemperie, de vacío. La intención de Las Palmas es que todo pase y que todo quede siguiendo parafraseando la canción, el objetivo es obvio cuál es y a estas alturas el cómo no es tan relevante, pero sí sigue siendo una incógnita el devenir del camino viendo los surcos que se van dejando por el sendero.

Ojalá las estelas en la mar no sean como pompas de jabón y no pasemos este año haciendo el viaje en balde.