Hallados dos proyectiles de mortero en una vivienda de Corralejo

Los objetos, que presentaban características compatibles con material de origen militar, fueron identificados inicialmente por los agentes que alertaron a los especialistas en desactivación de explosivos (GEDEX) que, tras una primera comprobación mediante la fotografía de estos objetos, se confirmó que se trataba de dos proyectiles potencialmente peligrosos, por lo que se activó el protocolo de seguridad.

Hasta la llegada de los especialistas, la zona permaneció asegurada para evitar riesgos, y una vez en el lugar, se verificó que los proyectiles, de 50 milímetros de calibre, contenían carga explosiva, por lo que fueron retirados para su posterior destrucción en condiciones seguras.

Por parte de la Guardia Civil se recuerda que ante el hallazgo de un posible artefacto, no hay que manipularlo, hay que alejarse del lugar y avisar inmediatamente a la Guardia Civil o Servicios de Emergencias, así mismo se pone en conocimiento que todo material de uso militar, es exclusivamente para uso y tenencia de las Fuerzas Armadas,quedando prohibido cualquier otro uso .