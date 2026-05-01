23 muertos y casi 400 heridos en las carreteras canarias en lo que va de año

Más de la mitad de las víctimas mortales pertenecen al grupo de usuarios vulnerables: seis motoristas, un ciclista y cinco peatones. Por islas, hablamos de 12 fallecimientos en Tenerife, 9 en GranCanaria, 1 en Fuerteventura y 1 en La Gomera, este último tras la salida de vía y vuelco de una guagua. En cuanto a los heridos, algunos de ellos en estado crítico, destacan 68 motoristas implicados en caídas o colisiones, al menos 37 personas atropelladas, 14 ciclistas accidentados y dos usuarios de VMP. A estas cifras se suman más de 20 personas heridas en el siniestro de la guagua en La Gomera.

Entre las causas más frecuentes señaladas por la DGT se encuentran las distracciones, especialmente por el uso del teléfono móvil, la velocidad, y el consumo de alcohol o drogas. Un estudio reciente indica que uno de cada seis conductores fallecidos y uno de cada diez peatones habían consumido drogas antes del siniestro. Los usuarios también apuntan al mal estado de algunas carreteras, agravado por las últimas lluvias, y a fallos mecánicos.

Desde la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) insisten en la necesidad de reforzar la educación y la formación, con campañas de concienciación basadas en una buena pedagogía, junto con una adecuada supervisión y vigilancia policial. De cara al puente de Mayo, al que se llega con alrededor de 260 fallecidos a nivel nacional solo en vías interurbanas, la asociación apela a la reflexión y prudencia de todos los usuarios. Se inicia un periodo de alta movilidad en el que, por desgracia, aumentan los siniestros viales, especialmente en vías convencionales.

La DGT ha anunciado el despliegue de diversos medios técnicos de control y sanción para detectar conductas de riesgo.