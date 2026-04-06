El CD Tenerife renueva a Alassan tras su grave lesión

El CD Tenerife ha decidido ampliar el contrato del futbolista de la primera plantilla Alassan por una temporada más, en un gesto de respaldo hacia el canterano blanquiazul tras la grave lesión que sufrió el pasado fin de semana.

El jugador tinerfeño, cuyo vínculo con el club finalizaba al término de la presente campaña, recibió en la mañana de este lunes la llamada del máximo accionista de la entidad, Rayco García, quien le trasladó personalmente la decisión del club de ofrecerle la renovación.

Durante la conversación, el dirigente quiso enviarle un mensaje de apoyo en un momento especialmente complicado para el futbolista: “Todo aquel jugador que sufra una lesión defendiendo el escudo blanquiazul con honorabilidad y coraje jamás se quedará solo”.

Alassan se lesionó el pasado sábado en el encuentro que el conjunto blanquiazul disputó frente al CP Cacereño en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Las pruebas médicas confirmaron una grave lesión en la rodilla que le obligará a pasar por quirófano este mismo lunes por la tarde.

Desde el club han querido trasladar públicamente su ánimo y respaldo al futbolista, que afrontará ahora un proceso de recuperación estimado entre seis y ocho meses. La renovación del contrato pretende reforzar el apoyo de la entidad al jugador en este periodo de rehabilitación.

El CD Tenerife confía en que Alassan pueda regresar plenamente recuperado a los terrenos de juego y seguir defendiendo los colores del equipo en el futuro.