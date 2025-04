‚úćÔłŹ Por Rom√°n P√©rez Gonz√°lez

, un pálpito, una esperanza, una creencia, una estampita en la que creer. En estos tres partidos da la sensación de que el equipo ha vuelto a tomarle el pulso a la competición, a la vida. Sigue ingresada en el Negrín tras la victoria del Alavés ante la Real Sociedad, pero muestra síntomas de mejoría, de querer salir a la calle, de tener más claras las medicinas que le vienen mejor a sus dolencias, está concienciada con su situación, sabe lo que hay y que cada partido será esencial. Sabe que tiene que comer más sano y sabe que es lo que puede y no puede hacer y será la pelotita la que dictará sentencia en nada.

El buen partido en Bilbao quedar√° en an√©cdota, en un regusto ef√≠mero, si no se gana al Valencia en casa, si no se vuelve a la senda del tres; esta UD irregular parece haber vuelto a tomar el pulso, ojal√° aguanten, ojal√° sigan. La euforia tras ganar al Atl√©tico de Madrid y la seriedad en San Mam√©s demuestran que no solo fueron tres puntos lo que se gan√≥ el otro d√≠a: se gan√≥ autoestima, ox√≠geno, valor, seguridad, en definitiva, opciones, a√Īos de vida, la posibilidad de so√Īar con la permanencia, lo del otro d√≠a fue la piedra que paraliza la ca√≠da abrupta en la que iba el equipo; la misma piedra que sirve de eje, de primer paso para la reconstrucci√≥n del sue√Īo. Es dif√≠cil, pero se puede. Arriba d‚Äôellos.