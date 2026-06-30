CANARIAS | AYUDA A VENEZUELA

UD Las Palmas y CD Tenerife, podrían jugar por Venezuela

⚽ Miguel Ángel Ramírez asegura que el club amarillo estaría dispuesto a jugar un amistoso ante el CD Tenerife si el partido tiene carácter benéfico

Redacción | Aleix Valero

Canarias |

UD Las Palmas y CD Tenerife, podrían jugar por Venezuela
UD Las Palmas y CD Tenerife, podrían jugar por Venezuela | Imagen de un Tenerife- Las PAlmas (LA LIGA)

La posibilidad de que UD Las Palmas y CD Tenerife vuelvan a verse las caras este verano en un derbi canario de pretemporada está sobre la mesa, aunque con una condición clara: que el encuentro sirva para ayudar a Venezuela.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se ha mostrado dispuesto a que el conjunto amarillo dispute un amistoso ante el equipo blanquiazul siempre que el partido tenga un fin solidario y permita recaudar fondos para colaborar con la situación que atraviesa el país sudamericano.

La opción surge en un contexto de apoyo institucional y social a Venezuela, país con una estrecha vinculación histórica y emocional con Canarias. En ese escenario, el derbi regional podría convertirse en una herramienta de movilización y ayuda, aprovechando el tirón deportivo y social de los dos principales clubes del Archipiélago.

Eso sí, la celebración del encuentro dependería también de la disponibilidad de ambos equipos dentro de sus respectivos calendarios de preparación. Tanto el CD Tenerife como la UD Las Palmas tienen ya perfiladas sus pretemporadas, por lo que cualquier posible amistoso tendría que encajar en una planificación marcada por el inicio de la competición oficial en agosto.

De salir adelante, el partido supondría un nuevo derbi canario en clave veraniega, pero con un componente que iría más allá de lo deportivo: recaudar fondos y visibilizar la solidaridad de Canarias con el pueblo venezolano.

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