Jonathan Viera no seguirá en Las Palmas

Jonathan Viera deja de ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. El club grancanario ha anunciado este lunes el final de la etapa del futbolista de La Feria como integrante de la primera plantilla amarilla, cerrando así uno de los vínculos más simbólicos de la historia reciente de la entidad.

El mediapunta grancanario se marcha tras haber defendido la camiseta de la UD Las Palmas en diferentes etapas y después de convertirse en uno de los grandes referentes deportivos y emocionales del club en el siglo XXI. Viera cierra su recorrido amarillo con 295 partidos oficiales y 78 goles, unas cifras que lo sitúan entre los nombres más importantes de la historia moderna del representativo.

Formado en la cantera de la UD Las Palmas, Jonathan Viera debutó con el primer equipo en la temporada 2009/10 y pronto se convirtió en uno de los grandes talentos del fútbol canario. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para decidir partidos lo llevaron posteriormente a vestir las camisetas del Valencia CF, Standard de Lieja, Beijing Guoan y UD Almería, aunque su carrera siempre mantuvo un fuerte vínculo con el club de su tierra.

Su relación con la UD Las Palmas se construyó a lo largo de cinco etapas diferentes, en las que dejó momentos decisivos para la memoria de la afición amarilla. Entre ellos, los dos ascensos a Primera División conseguidos en las temporadas 2014/15 y 2022/23, dos hitos que refuerzan su condición de futbolista capital en la historia reciente del club.

Más allá de los números, Viera se marcha como uno de los jugadores más determinantes que ha vestido la camiseta amarilla en las últimas décadas. Capitán, referente y símbolo para varias generaciones de aficionados, el jugador de La Feria ha sido una de las grandes figuras del Estadio de Gran Canaria, hasta el punto de consolidarse como uno de los nombres propios del fútbol canario contemporáneo.

La UD Las Palmas ha agradecido públicamente su “compromiso, dedicación y profesionalidad” durante todos estos años, deseándole suerte en su futuro personal y profesional.