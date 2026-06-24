Gran Canaria sanciona a más de 200 turistas

El Cabildo de Gran Canaria ha tramitado más de 220 expedientes sancionadores a turistas extranjeros por infracciones en espacios naturales protegidos de la isla durante 2025 y el primer semestre de este año. La institución insular ha señalado que mayoría de los casos se han concentrado en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas y en el Parque Rural del Nublo, que son los enclaves que registran una mayor afluencia de visitantes.

Durante 2025 se han registrado 151 expedientes sancionadores a ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades. De esta cifra, el 64,24% ya ha sido abonado y archivado, mientras que más del 80% ha sido correctamente notificado. A estos datos se han sumado los correspondientes al año 2026, periodo en el que el Cabildo mantiene en tramitación 280 infracciones medioambientales en espacios protegidos, de las cuales 75 corresponden a ciudadanos extranjeros, lo que representa cerca del 27% del total.

Se trata de visitantes procedentes de Canadá, Hungría, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Eslovenia, Francia, Alemania, Italia, República Checa, Noruega, Suecia, Suiza y China aunque las nacionalidades alemana, francesa, italiana y británica son las que registran un mayor número de expedientes.

Por su parte, en lo que va de 2026, las Dunas de Maspalomas han concentrado 43 intervenciones y el Parque Rural del Nublo ha registrado 16 actuaciones.