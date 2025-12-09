'Gofio con polvorones'

✍🏻 Por Román Pérez González

La UD se podrá excusar en la expulsión infantil de Horkas, pero lo cierto es que el partido estaba desarrollándose según los cauces que quería Luis García, es decir, que no pasara nada y tratar de aprovechar alguna jugada y volvió a suceder que realmente no hubo ninguna jugada importante que llevarse a la boca. Como en Castalia, por poner un ejemplo próximo.

Ni antes ni, por supuesto, después. Desde el momento en que se supo que Dinko se iba a la calle y se dudó con un posible penalti de Barcia por una mano que se consideró natural, Luis García tuvo claro que el objetivo era sellar la portería, sacar un punto y a otra cosa. Y no está mal, visto lo visto, pero hay un punto de conservadurismo llevado casi hasta el extremo. Volvió a tirar muy poco Las Palmas, dos veces en la primera, cuando la expulsión no había llegado y una en la segunda tras un chutazo de Enzo que no supuso problemas. Adolece el equipo de picante en ataque, es un almuerzo correcto, pero le falta chicha al plato.

Kirian, se me ocurre, volvió a quedarse sin jugar; quizás ahí podríamos ver otro equipo haciendo que con él todo el engranaje coja forma. Con Amatucci por detrás y él y Enzo a los lados. Generando, yendo a cara de perro a por los puntos. Algo. Pero esto está claro que no entra en el patrón que busca Luis García. Solo lo habría hecho de haber llegado el gol visitante. Los partidos son un calco y la UD volverá a aprovecharse de los errores del rival, pero si estos no llegan hay encefalograma plano. Pelotazos a Lukovic y a ver qué pasa.

Jonathan fue titular tras decir que él quería ser titular siempre, como es lógico, qué va a decir, y el partido no tuvo en ningún momento su márchamo; casualidad (no lo creo) o no así fueron los hechos. Su salida por Caro fue una declaración de intenciones también, habría sido el cambio sí o sí de no haber llegado la roja y, simplemente, la previsibilidad de Luis García con los cambios se adelantó un rato a lo previsto. La estrategia este año está clara; veremos donde nos lleva. Por ahora Las Palmas es cuarta, a dos puntos del Depor, segundo, y a cinco del Racing, primero. Por números este año no hay nada que reprochar; por estilo y formas, los partidos están siendo gofio con polvorones.