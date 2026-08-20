Cinco menores deportistas han fallecido ahogados en dos años

"Canarias 1500 Km de Costa" recuerda que el caso más reciente tuvo lugar este martes, 18 de agosto de 2026, cuando Jeremías, un adolescente de 14 años, perdió la vida tras verse en apuros por el fuerte oleaje en una zona rocosa de la costa de Mogán, situada entre las playas de Amadores y Puerto Rico, en Gran Canaria. De igual modo, ha puesto sobre la mesa los casos de Yassine (16 años) y Alejandro (17 años), quienes desaparecieron el 8 de marzo de 2024 tras acudir a pescar a la escarpada zona de El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, y sus cuerpos nunca pudieron ser localizados; el de Arek (15 años), cuyo rastro se perdió el 22 de febrero de 2025 al ser succionado por una gran ola en el Charco del Viento, en La Guancha (Tenerife); y el de Fabiola Mbulito (12 años), que falleció ahogada el pasado mes de julio en la playa de La Laja.

Al respecto, el presidente de 'Canarias, 1500 Km de Costa', Sebastián Quintana, ha hecho especial hincapié en que el drama de la pérdida se ve aumentado en el caso de tres de las familias al no haber sido localizados sus cuerpos en el mar. "Estos sucesos --continuó-- evidencian la enorme fuerza y peligrosidad del mar, recordando la necesidad extrema de precaución en las zonas costeras. El mundo del deporte despide con dolor a Jeremías y Fabiola, y mantiene viva la memoria de Arek, Alejandro y Yassine, con la esperanza de que, algún día, sus familias puedan cerrar su duelo". Quintana ha incidido en las charlas de prevención de accidentes acuáticos que desarrollada desde hace una década, donde se explica al alumnado cómo evitar una situación de riesgo en playas y piscinas. Además, enseña protocolos de cómo se ha de actuar ante escenarios de riesgo para llegar indemnes a tierra, incluyendo casos reales que analizan conjuntamente el experto e investigador del ahogamiento. "Llevamos más de una década impartiendo charlas en todos los niveles educativos, desde Infantil hasta universitario, pero seguimos echando en falta más compromiso por parte de entidades vinculadas al ámbito deportivo y, en este tiempo de vacaciones, de las docenas de campus de verano que se organizan en toda Canarias", comentó Quintana.

Con todo, ha lamentado que "miles de niños" sean introducidos en el agua sin haber recibido antes una mínima formación en cultura de la prevención y seguridad acuática". "Si los incendios se apagan en invierno, el ahogamiento se evita en tierra", concluyó.