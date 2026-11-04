Canarias mantiene el tirón del mercado británico pese a la menor programación aérea prevista para el verano

Canarias mantiene el tirón del mercado británico pese al retroceso de la programación aérea prevista para el verano de 2027. Aunque mantiene su fortaleza y continúa siendo uno de los principales pilares de la actividad turística de las islas, el incremento de los costes operativos de la aviación y la incertidumbre sobre la evolución del precio del combustible están condicionando las previsiones de conectividad de cara al próximo año. Esta es una de las principales conclusiones del análisis del mercado británico presentado en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres.

Los datos reflejan que el comportamiento de la demanda, más moderada por la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias, no es el principal motivo de preocupación para el destino. El Reino Unido continúa mostrando una elevada disposición a viajar y mantiene su posición como principal mercado emisor internacional para Canarias, con una cuota del 36% del total de turistas. Entre enero y septiembre de 2026, las islas recibieron 4,7 millones de visitantes británicos, un 1,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Unos datos que confirman la solidez de este turista, pese a la moderación económica y a una mayor sensibilidad de los consumidores al precio.

En este contexto, la principal incertidumbre se sitúa en la capacidad aérea y en las decisiones comerciales de las compañías. El encarecimiento del combustible y del resto de los costes operativos está llevando a las aerolíneas a revisar sus programaciones, reducir determinadas rutas y concentrar su oferta en aquellas conexiones que presentan mejores condiciones de eficiencia y rentabilidad. A esto se suma que la situación económica de las familias les obliga a reservar sus viajes con poca antelación, una incertidumbre que provoca que las compañías reduzcan su oferta de plazas.

"Esta estrategia empresarial explica buena parte de los ajustes de conectividad que se están observando y que no responden necesariamente a una pérdida de interés de los viajeros por el archipiélago. Las compañías mantienen una posición prudente ante la evolución de los costes y la incertidumbre internacional por lo que sus programaciones están sujetas a posibles modificaciones", explica la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León.

Un verano de 2027 especialmente exigente

Las primeras previsiones de capacidad aérea para la temporada de verano de 2027, correspondientes al periodo de abril a octubre y todavía provisionales, sitúan la oferta global de vuelos hacia Canarias por debajo de los niveles de 2026, con un descenso del 3,5%.

Sin embargo, este comportamiento global esconde diferencias importantes entre mercados. El Reino Unido registra una reducción prevista del 7,7%, equivalente a 332.390 plazas menos respecto al mismo periodo del año anterior. Alemania también presenta un descenso del 7,4%, es decir, 99.121 asientos menos.