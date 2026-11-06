Canarias en alerta por viento y fuerte oleaje

Así lo ha informado el Gobierno regional, que explica que se trata de una decisión que se ha adoptado de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. En concreto, para este sábado se espera un episodio de viento del suroeste asociado con la borrasca de alto impacto 'Bruna', que afectará especialmente a medianías y zonas altas.

De esta manera, se prevén rachas muy fuertes a partir del mediodía en La Palma, afectando principalmente a cumbres, vertiente noroeste y litoral este; así como a cumbres centrales de Tenerife que podrán superar los 70 kilómetros/hora. No se descartan rachas del sur por encima de los 60 kilómetros/hora en zonas altas de El Hierro; zonas altas, vertientes este y oeste de La Gomera; extremo oeste, vertiente sureste y norte de Anaga en Tenerife y cumbres de Gran Canaria. Ya para la jornada del domingo se intensificará el episodio con rachas que podrán superar los 90 kilómetros/hora, especialmente en zonas de cumbre y noroeste de las islas montañosas así como en el litoral este de La Palma.

Empeoramiento del estado del mar

Respecto a los fenómenos costeros, habrá un empeoramiento del estado del mar desde el sábado, con mar gruesa y mar de fondo que podría alcanzar los 3-4 metros a partir del lunes. Existirá también un componente importante de viento del suroeste, de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros/hora), con período largo del oleaje de 12 segundos.Finalmente, desde la tarde del domingo afectará especialmente a las zonas de litoral del oeste de La Palma y El Hierro, para más adelante extenderse a las costas expuestas del resto de las islas.