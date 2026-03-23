La borrasca Therese aún no se marcha de Canarias

El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias durante los últimos días ha incrementado significativamente los niveles de almacenamiento de agua de riego en la isla de Tenerife y las balsas gestionadas por Balten se sitúan actualmente al 77,4 % de su capacidad total, acumulando un volumen de 3,9 millones de metros cúbicos.

Este volumen de agua almacenada supone el noveno mejor registro de los últimos 20 años. Una circunstancia que choca con la declaración de emergencia hídrica que mantenía el Cabildo de Tenerife hasta hace unos meses. Además hay corporaciones que mantienen protocolos y el Ayuntamiento tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna, tras la última reunión del Plan Territorial Insular de Emergencias y en coordinación con el Cabildo, ha anunciado que se suspenderán las actividades municipales y se procederá al cierre de instalaciones públicas del Ayuntamiento a partir de hoy.

En Gran Canaria la vertiente sur de la isla es la que más agua ha recibido y se está a la espera de saber si se activan los aliviaderos de las principales presas mientras los barrancos siguen corriendo. Gran parte de los embalses y presas de San Bartolomé, Mogán y La Aldea han llegado o superado el 80% de su capacidad y el presidente del Cabildo destacaba este domingo que ya han entrado al menos 14 millones de metros cúbicos de agua.