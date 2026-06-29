Rosario Sánchez defiende su candidatura al PSIB para construir un "proyecto vital digno" para los baleares

La representante socialista ha participado este viernes en un acto en una cafetería de Palma con simpatizantes y cargos del PSIB de distintas islas, en el que ha reivindicado que la gente pueda "desarrollar una vida normal, cotidiana y con futuro" en Baleares.

Allí, ha resaltado que le hace "ilusión" liderar el proyecto colectivo del PSIB para construir "un proyecto de país", ante la "inercia dramática" que, a su juicio, sigue Baleares en la actualidad. Por eso, ha advertido que 2027 será un "punto de inflexión" ya que, en su opinión, con cuatro año más de mandato de la "derecha y la ultraderecha" habrá cuestiones que "no tendrán marcha atrás", por lo que ha resaltado la "esperanza" que representa el PSIB para la gente.

La dirigente ha citado a los expresidentes socialistas del Govern Xisco Antich y Francina Armengol, a los que ha tildado de "gigantes", por lo que ha planteado su candidatura con "humildad" como "una militante más del Eixample de Palma". Sánchez ha reprochado que en el gobierno de las islas predomine el "mensaje fácil" y el "negocio a corto plazo", que ha alertado que comporta "riesgos medioambientales" y conlleva una "desigualdad que genera fractura social y generacional".

Contra este planteamiento, ha defendido un proyecto "empático, dialogado y que emocione", construido en cada isla, en cada pueblo y en cada barrio para que "llegue a cada casa".

Seguidamente, ha pasado a repasar algunos de los ámbitos en los que pretende incidir si venciera en las elecciones autonómicas de 2027 y ha analizado las medidas desarrolladas por el Govern en la presente legislatura. En materia de vivienda, ha alegado que se han dado "pasos hacia atrás", con alquileres "más caros", la conversión de las viviendas de protección oficial en viviendas de precio limitado, que "pueden comprar los fondos buitre". Sánchez ha admitido que este asunto "no se arreglará en una legislatura" pero ha propuesto la construcción de más vivienda pública, una "fuerte regulación" del alquiler turístico y la lucha contra la especulación con una regulación del mercado que ha considerado "necesaria". De igual modo, ha recriminado que el Govern "proteja a los pequeños propietarios" para que "sus amigos puedan hacer negocio".

Al mismo tiempo, ha apuntado que el modelo económico de Baleares se transformaría con inversión en diversificación y mejora del modelo turístico. Para ello, ha subrayado algunas políticas de anteriores gobiernos del PSIB como la ecotasa o el esponjamiento en zonas turísticas maduras. Esto ha remarcado que se podría haber conseguido con los recursos de los que ha dispuesto el Govern en esta legislatura, como el Régimen Especial de Baleares, los recursos del impuesto de turismo sostenible o unos "presupuestos saneados". Sánchez ha sugerido que en un territorio limitado como Baleares, en el que viven 1,3 millones de habitantes y llegan 19 millones de turistas, se podría gestionar un "número razonable" de visitantes.

En lo relativo a los servicios públicos, ha incidido en que el Govern disponía de recursos para invertir en educación, sanidad o servicios sociales pero ha afirmado que ve como se "degradan cada vez más". Todo esto ha sugerido que conduce al "modelo Ayuso" -en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, que desde el PSIB ha sostenido que tienen la necesidad de "combatirlo y cambiarlo".

La aspirante a secretaria general del PSIB también ha dedicado unas palabras a la "joya de la corona" de Baleares que sería su modelo territorial, del que ha destacado que "cuando se destruye no hay marcha atrás". Por eso ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de desarrollar una política inmobiliaria "destructora", de la que ha puesto como ejemplo Menorca, el Parque Natural es Trenc o la "amnistía urbanística", lo que, a su modo de ver, evidenciaría que el suelo disponible es "solo para hacer negocio".

Sánchez ha subrayado que un territorio preservado aporta "resultados económicos", por lo que ha pedido volver a impulsar reservas naturales y marinas frente a un "urbanismo desordenado sin equipamientos, ni recursos que ofrecerá una vida mísera". En contra de todo esto, ha puesto en valor un proyecto para "ganar en mayoría" y que trabajará para construir unas islas de "esperanza, futuro, para el cuidado de las personas y el territorio", en lugar de "priorizar el negocio fácil".