El precio de la vivienda sigue generando cada vez más tensión entre la población residente y la que viene a trabajar a Baleares.

Un seminario de la UIB sobre retos sociales y territoriales vinculados al acceso a la vivienda en las Islas ha puesto sobre la mesa la necesidad de más vivienda protegida ante el crecimiento de la población y la presión del alquiler turístico.

Joana Maria Seguí, codirectora de la Cátedra de la Insularidad de la UIB, ha señalado que el porcentaje actual, del 1'5% sobre el total de viviendas, aún "es muy bajo, y no estamos hablando de un problema actual", y ha añadido que "se está arrastrando una situación desde hace años de falta de construcción de este tipo de vivienda".

En el seminario se ha apuntado que haría falta construir unas 100.000 viviendas protegidas en los próximos 15 años para corregir este déficit o de establecer una tasa similar al Impuesto de Turismo Sostenible pero dedicada a vivienda, entre otras acciones. Y ante un mercado en el que, dicen, se prioriza el valor especulativo por encima del valor de uso, han pedido medidas para proteger a los residentes. El doctor Jesús Manuel González, catedrático de Geografía de la UIB, ha puesto como ejemplo pedir "que toda aquella vivienda que se construya sea para uso residencial" en el mismo territorio entre 10 y 15 años.

Por último, se ha instado a los partidos a dejar de politizar el tema para abordarlo cuanto antes y llegar a acuerdos a largo plazo.