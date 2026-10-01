Los sindicatos reclaman una nueva torre de control para el aeropuerto de Menorca ante el riesgo de problemas de operatividad

Los sindicatos CCOO y USCA vuelven a poner el foco en el estado de la torre de control del aeropuerto de Menorca y reclaman la construcción de una nueva infraestructura. Advierten de que las incidencias que se han registrado en los últimos meses pueden acabar afectando seriamente a la operatividad de un aeropuerto esencial para una isla que no dispone de alternativas de transporte aéreo.

La reclamación se produce después de varios episodios que han afectado a las instalaciones. El más reciente tuvo lugar el pasado 9 de septiembre, cuando las lluvias provocaron filtraciones de agua en la torre que llegaron a equipos y posiciones de control. AENA anunció posteriormente que evaluaría los daños y acometería las reparaciones necesarias. Los sindicatos aseguran que este episodio se suma a otros problemas, entre ellos averías, cortes de suministro eléctrico y deficiencias en la climatización.

El delegado de CCOO en Aena, Ramón Carreras, sostiene que no se trata de una reivindicación laboral, sino de un problema que afecta al conjunto de la sociedad menorquina. Según explica, una avería que obligase a reducir de forma importante el tráfico aéreo podría tener consecuencias especialmente graves durante los meses de mayor actividad turística.

El aeropuerto de Menorca cerró 2025 con 4,2 millones de pasajeros y alrededor de 37.000 operaciones. La actividad ha seguido creciendo este año: entre enero y agosto de 2026 han pasado por sus instalaciones más de 3,14 millones de viajeros, con 27.190 movimientos de aeronaves. Solo en agosto se registraron 765.701 pasajeros y 5.795 operaciones.

Los sindicatos advierten de que una incidencia grave en plena temporada podría obligar a cancelar o limitar vuelos y dejar a cientos de pasajeros en tierra. En una isla, además, las posibilidades de buscar alternativas son mucho más reducidas. Carreras pone también el acento en los residentes que necesitan desplazarse por motivos médicos, desde consultas y procedimientos hasta tratamientos oncológicos, y que podrían perder sus citas si no pueden viajar.

Desde CCOO recalcan que no consideran que la seguridad de los vuelos esté actualmente en riesgo, sino que alertan de un problema de operatividad y de la vulnerabilidad de unas instalaciones que consideran obsoletas.

Según los sindicatos, la necesidad de sustituir la torre se plantea desde hace décadas y el proyecto de una nueva infraestructura fue incluido en el Plan Director de Aena de 2010. Aena llegó a desarrollar posteriormente una alternativa de torre de control remota, para la que instaló cámaras y equipamiento específico. En 2024, el Gobierno explicaba que esa dependencia remota estaba en fase de pruebas y que su entrada en servicio quedaba condicionada a la validación de los organismos competentes.

El nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria, el DORA 2027-2031, tampoco contempla la construcción de una nueva torre. El plan prevé para el aeropuerto de Menorca inversiones por unos 170,7 millones de euros, destinadas a distintas actuaciones de seguridad, control fronterizo, puertas de embarque, plataforma y campo de vuelo, pero no incorpora una partida específica para sustituir la torre de control.

La ausencia de la torre en el DORA ha provocado nuevas críticas y ha reactivado la presión política. El Senado aprobó en marzo una moción para reclamar que la nueva infraestructura se incorporase al documento de inversiones, con 34 votos a favor.

Y la reivindicación ha llegado de nuevo esta semana al Congreso. La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible debatió el 29 de septiembre una proposición no de ley relativa a la torre de control del aeropuerto de Menorca. Según el resultado comunicado por medios locales, la iniciativa salió adelante con una amplia mayoría, con 31 votos a favor, tres en contra y una abstención.

En este contexto, los sindicatos piden ahora que las instituciones menorquinas actúen conjuntamente y trasladen al Ministerio de Transportes la necesidad de una solución definitiva. Reclaman además reuniones con los partidos políticos y con las principales organizaciones económicas de la isla para construir un frente común.

El mensaje de CCOO es que la torre de control no debe convertirse en un enfrentamiento entre partidos. Ramón Carreras reclama que Gobierno, oposición, Consell, ayuntamientos y resto de administraciones trabajen conjuntamente para conseguir una nueva infraestructura.

Mientras tanto, la torre actual continúa prestando servicio. Aena ha licitado además actuaciones de mejora en la torre por un importe de 85.728,50 euros, una intervención que los sindicatos consideran insuficiente frente a la necesidad que plantean de construir una instalación completamente nueva.