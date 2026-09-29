Los taxistas de Menorca desconvocan el paro tras el compromiso del Consell de revisar las tarifas

LEER MÁS Los taxistas de Menorca limitarán el servicio a las paradas a partir del miércoles 30 de septiembre en

Los taxistas de Menorca han decidido desconvocar el paro previsto para este miércoles 30 de septiembre después de alcanzar un acuerdo con el Consell de Menorca durante una reunión de urgencia celebrada este martes.

La protesta amenazaba con afectar al funcionamiento habitual del servicio. La medida anunciada inicialmente por la Asociación Radio Taxi contemplaba dejar de atender los servicios solicitados mediante centralita, página web y aplicación, obligando a los usuarios a acudir directamente y únicamente a las paradas de taxi para solicitar el servicio.

Finalmente, esta situación no llegará a producirse. El sector ha aceptado retirar la medida de presión después de que el Consell se haya comprometido a tramitar de forma rápida la revisión de las tarifas del servicio de taxi. Para ello, la institución insular deberá recopilar los informes necesarios que acrediten el incremento de los costes que ha sufrido el sector durante los últimos años.

Los taxistas reclaman desde hace tiempo una actualización de las tarifas. La tarifas prácticamente han augmentado 3 céntimos en los últimos catorce años

De esta manera, los taxis de Menorca mantendrán su funcionamiento habitual y los usuarios podrán seguir solicitando el servicio a través de los canales habituales.

La desconvocatoria supone, por ahora, un punto de entendimiento entre el sector y la institución insular, aunque la revisión de las tarifas todavía deberá completar su correspondiente tramitación administrativa.