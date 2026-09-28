El PP de Maó denuncia que dos años después sigue sin resolverse el problema del agua potable

El Partido Popular ha vuelto a reclamar explicaciones al Ayuntamiento de Maó por la situación del agua potable y ha denunciado que, dos años después de que saliera a la luz un informe de Hidrobal sobre la presencia de nitratos, los problemas de abastecimiento y tratamiento del agua continúan sin resolverse.

Los populares recuerdan que, cuando conocieron el contenido del informe, reclamaron al equipo de gobierno un plan extraordinario y la creación de una comisión especial del agua para abordar la situación y determinar cuándo se podría disponer de agua potable.

Según ha señalado el PP, durante estos dos años se han sucedido diferentes plazos y compromisos que finalmente no se han cumplido. La formación apunta que inicialmente se anunció que a finales de 2025 se dispondría de agua potable, posteriormente se situó el objetivo en el primer cuatrimestre de 2026 y, más tarde, en distintos momentos del presente año. «Han pasado dos años y estamos en la misma situación», sostiene el partido.

Los populares también cuestionan el funcionamiento de las instalaciones destinadas al tratamiento del agua. En concreto, reclaman información sobre la planta de desnitratación de la zona de Malbuger, que, según denuncian, lleva dos años sin funcionar, así como sobre la planta de saneamiento de Sant Climent.

La formación también ha reclamado datos sobre el suministro mediante camiones cisterna procedentes de Mercadal, especialmente sobre el número de camiones utilizados y los litros de agua suministrados.

El PP considera que existe una «falta total de transparencia» por parte del equipo de gobierno y critica que no se esté ofreciendo a los ciudadanos información suficiente sobre la evolución del problema.

Recuerdan además que es obligación de los ayuntamientos suministrar agua potable a la ciudadanía.