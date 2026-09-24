Es Castell refuerza su propuesta turística con nuevas inversiones, agenda cultural y la puesta en valor de sus atractivos

En el marco de la Semana del Turismo de Onda Cero Menorca, la emisora ha contado con la participación de Miquel Alzina, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Es Castell. Durante la entrevista, el edil ha repasado los principales ejes de actuación del municipio para consolidarse como un destino atractivo, equilibrado y sostenible.

Alsina ha destacado la buena marcha de la temporada, señalando un repunte en el turismo británico con un perfil de mayor poder adquisitivo, lo que redunda positivamente en el comercio y la restauración local. Asimismo, ha remarcado la oferta distintiva de enclaves emblemáticos como Cales Fonts o la singularidad de ser el primer punto de España donde sale el sol.

Para mantener el impulso del sector y la calidad de vida de los residentes, el consistorio ha canalizado diversas inversiones procedentes de fondos europeos y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). A través de los Planes de Sostenibilidad Turística con fondos europeos, se han desarrollado proyectos como un mapa digital del municipio, la renovación y modernización de mapas físicos impresos y la implementación de audioguías para el espacio de Cales Fonts, además de mejoras en la pasarela del puerto, actuaciones en refugios climáticos y la modernización de la señalética.

Por su parte, las ayudas del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se han destinado a la recuperación patrimonial de los molinos de la entrada y de la iglesia, la consolidación de los acantilados de Cala Corp y mejoras urbanísticas de esparcimiento en el parque de Santa Ana.

De cara a las celebraciones del Día Mundial del Turismo, Es Castell ha preparado una completa agenda de actividades en colaboración con el Fomento del Turismo, el Consell Insular y el Consorcio Militar, que incluye visitas guiadas a Cales Fonts con pases a las 10:00 y a las 12:00 horas (con inscripción previa), jornada de puertas abiertas en el Museo Militar entre las 10:00 y las 13:00 horas, y rutas históricas divulgativas. Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de buscar un equilibrio entre el bienestar vecinal y la dinamización económica, apostando por una oferta cultural y de calidad que ponga en valor la marca "Es Castell es viu".