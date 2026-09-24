Es Migjorn Gran prevé finalizar la renovación de Santo Tomás antes de la próxima temporada turística

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran afronta la recta final de la renovación de Santo Tomás con el objetivo de tener terminadas las principales actuaciones antes del inicio de la próxima temporada turística. Así lo ha anunciado el concejal de Turismo y Medio Ambiente, Toni Borràs, en una entrevista en el programa Más de Uno Menorca, de Onda Cero, en la que también ha hecho balance de la temporada turística y de las inversiones destinadas a mejorar la gestión del agua en el municipio.

Según ha explicado Borràs, las obras de Santo Tomás, paralizadas a principios de mayo para evitar molestias durante la temporada turística, se reanudarán a finales de septiembre. Los trabajos se centrarán en la avenida central y en las calles de la urbanización, donde ya se ha ejecutado aproximadamente entre el 40% y el 45% de las actuaciones previstas. El calendario municipal contempla que ambas intervenciones estén finalizadas entre finales de abril y principios de mayo del próximo año.

El concejal ha destacado que la planificación de las obras en dos fases ha permitido compatibilizar la renovación de la urbanización con la actividad turística. Las actuaciones cuentan con financiación procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y se suman a las inversiones privadas realizadas durante los últimos cuatro años, periodo en el que prácticamente todos los establecimientos hoteleros de Santo Tomás han llevado a cabo importantes renovaciones.

Las duchas de Santo Tomás funcionarán con agua salada

Otra de las actuaciones pendientes es la sustitución del agua potable por agua salada en las duchas y los lavapiés de las playas de Santo Tomás. Borràs ha señalado que el Ayuntamiento espera adjudicar próximamente esta intervención, con la previsión de que los trabajos puedan comenzar en aproximadamente un mes.

El servicio ha permanecido cerrado durante esta temporada debido a la situación de alerta por la escasez de agua. Según el concejal, numerosos turistas han solicitado su reapertura, por lo que el consistorio considera que la utilización de agua salada permitirá recuperar esta prestación sin incrementar el consumo de agua potable.