Preocupación en la restauración de PIME por la subida de los precios de avión a casusa de la Guerra en Irán

El presidente de la asociación de bares, cafeterías y restaurantes de PIME Menorca Toni Sansalon ha reconocido en Onda Cero que se ha detectado un incremento de precios en algunas conexiones aéreas con la isla y que esta tendencia se mantendrá de cara a los próximos meses salvo que finalice el conflicto bélico en Oriente Medio.

A pesar de ello, considera que la guerra puede "beneficiar" los intereses turísticos de Menorca ya que Baleares es un destino seguro.

Por otro lado, el balance de la reciente Semana Santa no ha sido del todo positivo. Según ha explicado, la facturación en bares y restaurantes se ha mantenido en algunos casos, aunque en otros incluso ha descendido respecto al año pasado. Las condiciones meteorológicas adversas han sido uno de los factores clave que han condicionado la actividad turística durante estos días, en línea con el comportamiento moderado registrado en la isla durante este inicio de temporada ￼.

A pesar de estas dificultades, el sector mira con optimismo las próximas semanas. El presidente de la patronal ha destacado la celebración de las jornadas gastronómicas del pescado, que tendrán lugar durante los dos próximos fines de semana. En esta iniciativa participarán diez restaurantes considerados entre los más emblemáticos y con mayor trayectoria de la isla, con el objetivo de dinamizar la actividad y atraer tanto a residentes como a visitantes.

Desde el sector confían en que este tipo de propuestas contribuyan a impulsar la temporada turística y a paliar, al menos parcialmente, los efectos de un inicio de año marcado por la incertidumbre y la climatología adversa.