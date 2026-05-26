Més per Menorca acusa al PP a llevar a la isla hacia el “colapso” por no limitar la entrada de vehículos

Més per Menorca carga contra la gestión del gobierno del Partido Popular en el Consell Insular de Menorca por no haber activado todavía la limitación de entrada de vehículos en la isla, una medida que consideran “imprescindible” para evitar la saturación durante los meses de verano.

La formación menorquinista advierte de que Menorca afrontará este verano una situación de “colapso y saturación absoluta” después de tres años de “excusas y promesas incumplidas” por parte del ejecutivo insular.

En este sentido, la formación recuerda que la Ley Menorca Reserva de Biosfera, aprobada en 2023 durante el anterior gobierno de izquierdas, ya permite regular y limitar la entrada de vehículos en la isla.

La formación también critica el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, a quien atribuyen “fracasos evidentes” en materia de transporte y movilidad.

Según Més per Menorca, en estos tres años no solo no se ha puesto en marcha la limitación de vehículos, sino que además se ha agravado la situación de la ITV y sigue bloqueada la nueva concesión del servicio de autobuses.