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Detenido en Maó un hombre por robar en un hostal de la ciudad

El detenido ya había sido arrestado días antes por hechos de características similares.

Onda Cero Menorca

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Detenido en Maó un hombre por robar en un hostal de la ciudad
Detenido en Maó un hombre por robar en un hostal de la ciudad | Policía

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Maó a un hombre acusado de cometer un robo con fuerza en un hostal de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes al inicio de la noche, cuando el presunto autor accedió al establecimiento tras introducir la contraseña de acceso de la puerta principal. Una vez en el interior, sustrajo diversos objetos y abandonó posteriormente el lugar.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional inició una investigación que permitió identificar rápidamente al sospechoso.

Según la Policía, el detenido ya había sido arrestado días antes por hechos de características similares.

El hombre fue localizado y detenido el sábado como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Este lunes ha pasado a disposición judicial.

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