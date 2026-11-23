El Consell Insular de Menorca y los ayuntamientos de la isla han presentado un programa conjunto de actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, prevenir las violencias machistas y fomentar la implicación social ante esta problemática.

La campaña de este año lleva por lema «No te quedes mirando. ACTÚA», un mensaje que busca implicar a la sociedad en la detección de situaciones de violencia, animando a no permanecer indiferente, escuchar a las víctimas y ofrecerles apoyo. La iniciativa pone el foco también en formas de violencia que pueden pasar desapercibidas en el día a día, como el control, las humillaciones o el aislamiento.

La programación, coordinada entre el Consell Insular, el Centre Assessor de la Dona y los distintos consistorios menorquines, reúne propuestas culturales, educativas, comunitarias y reivindicativas repartidas por diferentes municipios de la isla. Entre las actividades previstas figuran exposiciones fotográficas, jornadas formativas, cuentacuentos, representaciones teatrales, actuaciones musicales, talleres audiovisuales y carreras populares.

Las iniciativas están dirigidas a distintos sectores de la población, desde niños y jóvenes hasta adultos, con la intención de acercar la prevención a todos los ámbitos sociales, facilitar herramientas para identificar las violencias machistas y dar a conocer los recursos disponibles para las víctimas. Aunque la mayor parte de las actividades se desarrollarán durante noviembre, el programa incluye sesiones educativas realizadas en octubre y una exposición que permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre.

La campaña cuenta también con la colaboración del Govern de les Illes Balears y del Institut Balear de la Dona, así como de diferentes entidades locales, en una apuesta por reforzar el trabajo coordinado entre instituciones y sociedad civil.

Atención y acompañamiento durante todo el año

Desde las instituciones insulares recuerdan que la lucha contra la violencia machista no se limita a las actividades organizadas con motivo del 25N, sino que se desarrolla durante todo el año a través de los servicios municipales, centros educativos, entidades y recursos especializados.

En este ámbito, el Centre Assessor de la Dona ofrece atención multidisciplinar a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, con servicios de información, apoyo psicológico —también infantil—, asesoramiento jurídico y acompañamiento social. El servicio cuenta con oficinas en Maó y Ciutadella, además de desplazamientos a otros municipios para facilitar la atención.

El Consell Insular insiste en la necesidad de seguir reforzando los recursos y la coordinación institucional para garantizar una atención integral, cercana y eficaz, poniendo el acento en la prevención, la protección y el acompañamiento de las víctimas.

Recuerde teléfono estatal frente la violencia de género: 016

Centre Assessor de la Dona – Consell Insular de Menorca: 971 36 05 38 (Maó) / 971 48 07 52 (Ciutadella)

Centro Veronique: 971357024