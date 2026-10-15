Menorca acoge el III Congreso Nacional de Derecho de la Empresa y Actividad Turística

Menorca acoge este jueves y viernes, 15 y 16 de octubre, el III Congreso Nacional de Derecho de la Empresa y Actividad Turística, una cita que reúne a especialistas del ámbito académico, jurídico, empresarial e institucional para analizar los principales desafíos normativos del sector turístico.

La consellera de Ordenación Territorial y Turística del Consell Insular de Menorca, Núria Torrent, ha inaugurado este jueves el encuentro, organizado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) en colaboración con la institución insular, que se celebra en el Claustre del Carme de Maó por tercer año consecutivo.

Durante la inauguración, Torrent ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la actividad económica, la protección del territorio y los derechos de la ciudadanía. La consellera ha recordado que el turismo es uno de los principales motores económicos de Menorca, pero también está estrechamente vinculado al paisaje, la cultura y la convivencia en la isla.

En este sentido, ha subrayado que las limitaciones a la actividad turística deben responder al interés general, ser proporcionadas y ofrecer seguridad jurídica tanto a las empresas y los inversores como a las personas que viven en el territorio.

La responsable insular también ha señalado que el debate sobre la regulación turística no debe centrarse únicamente en la creación de nuevas normas, sino también en su eficacia y aplicación. El objetivo, ha explicado, es determinar cuándo resulta necesario limitar o prohibir determinadas actividades, cuándo deben coordinarse las administraciones y cuándo conviene incentivar iniciativas empresariales.

El futuro de la regulación turística, a debate

El programa del congreso incluye ponencias y mesas redondas sobre algunas de las principales cuestiones jurídicas que afectan al sector. Entre ellas figuran la regulación del chárter náutico, la gobernanza de las empresas turísticas ante las exigencias de la Agenda 2030, las limitaciones a la actividad empresarial y el reparto de competencias entre la Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas.

La jornada del viernes abordará también la publicidad turística, el uso de marcas e indicaciones geográficas vinculadas a los destinos, la competencia desleal y los mecanismos para garantizar su control efectivo. Asimismo, se analizará la zonificación como herramienta de regulación de la actividad turística.

El encuentro cuenta con la participación de representantes de distintas universidades españolas, administraciones públicas y empresas del sector, con la intención de poner en común perspectivas jurídicas, institucionales y empresariales.

Torrent ha valorado la celebración del congreso en Menorca como una oportunidad para abordar cuestiones que afectan directamente a la gestión turística de la isla y acercar el conocimiento académico a las necesidades reales de las administraciones y las empresas.