El PP de Maó denuncia una diferencia de 12 millones de litros en los informes sobre el agua transportada en camiones cisterna

El Partido Popular de Maó ha denunciado una diferencia de 12 millones de litros entre los datos iniciales y los posteriormente rectificados sobre el agua transportada mediante camiones cisterna entre mayo y julio. La formación reclama al equipo de gobierno explicaciones sobre esta modificación y cuestiona los mecanismos de supervisión de los informes municipales.

Según ha explicado el PP, los primeros informes recogían un volumen de 26.000 metros cúbicos de agua, mientras que la documentación rectificada reduce la cifra a 14.568 metros cúbicos, correspondientes a 859 cargas de camiones cisterna. La diferencia equivale a aproximadamente 11,4 millones de litros, aunque los populares la cifran en 12 millones.

La formación asegura que el Ayuntamiento atribuyó el cambio a un error, sin ofrecer, a su juicio, una explicación detallada sobre el origen de la discrepancia. También critica que el informe, que el Consistorio habría recibido el 28 de septiembre, no se abordara durante la comisión especial de agua celebrada el 2 de octubre. El PP afirma que tuvo acceso a la documentación el día 7 de octubre.

El coste de los camiones cisterna, en el punto de mira

Otro de los aspectos que preocupa a los populares es el coste del suministro mediante camiones cisterna, que cifran en 137.000 euros. El partido pregunta quién asumirá este gasto y denuncia que los vecinos continúan afrontando problemas relacionados con la calidad del agua potable.

El PP vincula esta situación a la falta de inversiones para mejorar los sistemas de abastecimiento y recuerda que la crisis hídrica se prolonga desde hace aproximadamente dos años. Durante su comparecencia, también señaló que las dos instalaciones desnitrificadoras mencionadas por la formación no estarían funcionando.

Críticas por las dificultades para acceder a la información

Los populares también han denunciado retrasos en la entrega de documentación municipal. Según sus datos, solicitaron en tres ocasiones el informe correspondiente al mes de julio y esperaron 29 días para recibir la información. Asimismo, aseguran que tardaron 41 días en acceder a un expediente relacionado con la comisión especial de agua y 25 días en obtener información sobre los camiones cisterna.

El partido sostiene que estas demoras dificultan su labor de fiscalización y acusa al gobierno municipal de falta de transparencia y control.

Por ello, reclama al equipo de gobierno de Maó que aclare cómo se produjo la modificación de las cifras, quién supervisa los informes sobre el suministro de agua y qué medidas se adoptarán para garantizar el control de los datos y de los gastos asociados a la crisis hídrica.