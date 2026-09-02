Es Mercadal reclama soluciones ante la saturación de los contenedores de reciclaje

El Ayuntamiento de Es Mercadal reclama soluciones ante los problemas que se están produciendo desde principios de verano en la recogida selectiva de residuos, especialmente de envases ligeros y papel y cartón. Según el consistorio, numerosos puntos de contenedores han sufrido situaciones de saturación y desbordamiento, principalmente en las zonas turísticas del municipio.

Aunque el Ayuntamiento es responsable de garantizar el servicio de recogida, el contrato está gestionado actualmente por el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, organismo del que forman parte todos los ayuntamientos de la isla. Esta situación impide al consistorio dirigir directamente a la empresa adjudicataria, aunque asegura que mantiene un contacto permanente y que ha trasladado las incidencias y necesidades detectadas.

Desde el mes de junio, el Ayuntamiento ha solicitado al Consorcio un refuerzo de los contenedores destinados a envases ligeros y papel y cartón para evitar que los puntos de recogida se saturen. Inicialmente, según explica el consistorio, se comunicó que no había contenedores disponibles y que las posibilidades de ampliar el servicio estaban condicionadas por la situación del contrato.

Actualmente se han introducido algunos cambios y está prevista la instalación temporal de más contenedores en los puntos que presentan una mayor saturación. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que estas medidas llegan tarde y que todavía resultan insuficientes para hacer frente a la situación.

El consistorio también considera que el problema evidencia la necesidad de adoptar medidas estructurales para reducir y mejorar la gestión de los residuos, especialmente durante los meses de verano, cuando aumentan tanto la población como la generación de residuos en Menorca.

El Ayuntamiento de Es Mercadal califica la situación de este verano como «un desastre» y reclama que se adopten medidas para evitar que el problema vuelva a repetirse. Según el consistorio, las dificultades en la recogida selectiva han persistido durante todo el verano y, por el momento, no se han solucionado completamente.