Menorca vuelve a las aulas con menos alumnos, pero más profesores

Mochilas, reencuentros, nervios de los más pequeños y carreras de última hora para recuperar los horarios En total, 12.286 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato están matriculados para el curso 2026-2027, 273 menos que el año pasado, lo que supone una caída del 2,2 %.

El descenso de alumnado no se corresponde, sin embargo, con una reducción de recursos humanos. Al contrario: 1.392 docentes se encargarán este curso de atender al alumnado menorquín.

Casi 300 alumnos han optado por la enseñanza concertado, mientras que 9.300 por la pública, 322 menos que el pasado curso.

Entre las principales novedades de este curso destaca la puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional de Ciutadella, integrado en el IES Maria Àngels Cardona.

La educación musical también gana protagonismo. El CEIP Antoni Juan Alemany se convierte en Centro Integrado de Enseñanzas Elementales de Música, mientras que el IES Joan Ramis i Ramis de Maó participa en el nuevo Programa de Excelencia en Bachillerato, con 11 alumnos inscritos.

La vuelta a las aulas llega también con obras en distintos puntos de la Isla. Una de las actuaciones más importantes es la construcción del nuevo CEIP des Mercadal, presupuestado en 8,4 millones de euros.

Por otro lado, Menorca contará este curso con siete aulas modulares, las mismas que el pasado curso.