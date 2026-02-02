POLITICA

El PP lamenta la prohibición de nuevas piscinas del Ayuntamiento de Maó

Entrevistamos a la portavoz del PP en Maó Virginia Victori

Iván Martín

Menorca |

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maó, Virginia Victori, ha denunciado el exceso de prohibiciones del equipo de gobierno en materia de recursos hídricos, especialmente tras anunciar que no facilitará las licencias relativas a la construcción de nuevas piscinas.

Los populares entienden que hay una problemática con el consumo de agua, aunque consideran que la prioridad del consistorio debería ser trabajar en solucionar las fugas existentes.

Además, ven incongruenteque se prohíban nuevas piscinas, mientras que el Ayuntamiento ha proyectado una segunda piscina municipal.

